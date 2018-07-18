Второй вестибюль станции "Василеостровская" должны открыть до 2026 года

Также компания проведет инженерно-геологические изыскания для строительства вестибюля до 17 апреля 2020 года.

ОАО "НИПИИ "Ленметрогипротранс" получило одобрение на проведение работ рядом с домом 37 по 10-й линии В.О. Компания проведет инженерно-геологические изыскания для строительства второго вестибюля станции "Василеостровская". Об этом сообщила ГАТИ.

Изыскания компания должна провести до 17 апреля 2020 года. Второй вход на станцию метрополитена появится рядом со зданием Высших женских курсов, домом Бенигсена и Заварзиных.

Для возведения вестибюля придется снести ряд строений, но к памятникам они не относятся. Окончание строительства запланировано на 2026 год.

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Фото: Piter.TV