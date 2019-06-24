Hyundai приостановил проект реконструкции завода GM в Шушарах

Проект оценивался в 36 млрд рублей.

Стало известно, что концерн Hyundai приостановил проект реконструкции бывшего завода General Motors в Петербурге на неопределенный срок. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщает "Деловой Петербург".

Проект оценивался в 36 млрд рублей. Предполагалось, что первый этап работ стартует весной в Шушарах. На заводе планировали производить три модели кроссоверов Hyundai и KIA. На сегодняшний день представительство компании в России не комментировало ситуацию.

Напомним, что в Петербурге на год приостановили работу завода Nissan. По словам Учида, Nissan уже "списал" свой российский бизнес в прогнозе на этот финансовый год, который закончится 31 марта 2023 года. Он добавил, что отсутствие продаж в России может оказать "существенное влияние" на общие результаты компании в следующем году и, возможно, дальнейшем.

Ранее Piter.tv сообщал, что с начала года производство автомобилей упало на 42% в Петербурге. Сокращение производства машин связано с остановкой производства на заводах Nissan, Hyundai и Toyota.

Фото: Piter.tv