В Петербурге на год приостановили работу завода Nissan

По словам Учида, Nissan уже "списал" свой российский бизнес в прогнозе на этот финансовый год, который закончится 31 марта 2023 года.

В пятницу, 13 мая, стало известно, что руководство японского автоконцерна Nissan допускает, что петербургский завод компании не выйдет из простоя до апреля 2023 года. Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на заявление генерального директора компании Макото Учида.

По словам Учида, Nissan уже "списал" свой российский бизнес в прогнозе на этот финансовый год, который закончится 31 марта 2023 года. Он добавил, что отсутствие продаж в России может оказать "существенное влияние" на общие результаты компании в следующем году и, возможно, дальнейшем.

Напомним, что завод ушел в простой с 14 марта. Причиной стали перебои в поставках комплектующих. Изначально сообщилось о том, что завод не будет работать три недели, однако, как выяснилось, конвейер не запустят минимум дл мая: комплектующих все еще нет.

С 5 апреля Япония ввела запрет на экспорт предметов роскоши в Россию. К ним относятся драгоценные камни, ювелирные изделия, алкогольная продукция, табачные изделия, парфюмерия, косметика, изделия из кожи и меха, одежда, обувь, шляпы, ковры, керамические изделия, стеклянная посуда, снаряжение для дайвинга, ноутбуки, часы, рояли, предметы изобразительного искусства, антиквариат, а также машины премиум-класса.

Ранее Piter.tv писал, что завод Nissan в Петербурге не вернулся к работе после простоя. Он не работает с 14 марта.

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