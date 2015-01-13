С начала года производство автомобилей упало на 42% в Петербурге

Сокращение производства машин связано с остановкой производства на заводах Nissan, Hyundai и Toyota.

В период с января по апрель этого года на 42,3% сократилось Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в Петербурге по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом 2 июня сообщили в Петростате.

Так, объем выпущенных автомобилей в Петербурге составил 57,7% за четыре мясца этого года от объема того же периода прошлого года. На 40% сократился объём ремонта машин и составил 60,3% относительно января-апреля прошлого года.

Сокращение производства машин связано с остановкой производства на заводах Nissan, Hyundai и Toyota. Автозаводы объясняют остановку нехваткой автозапчастей. Она произошла из-за сбоя в поставках. Также их нехватка напрямую коснулась ремонта машин.

Ранее в Тихвине вагоностроительный завод останется в простое в июне. Простой продлили из-за "объективных трудностей с поставками критических комплектующих для подшипников, которые производились на совместном предприятии "Тимкен ОВК", расположенном на Промплощадке. Американская сторона приняла решение отказаться от поставок и полностью их остановила", написали в сообщении.

Фото: piter.tv

