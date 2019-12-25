В Тихвине вагоностроительный завод останется в простое в июне

Простой продлили из-за "объективных трудностей с поставками критических комплектующих для подшипников, которые производились на совместном предприятии "Тимкен ОВК", расположенном на Промплощадке. Американская сторона приняла решение отказаться от поставок и полностью их остановила", написали в сообщении.

В Тихвине один из крупнейших производителей грузовых вагонов в России продлил период простоя. Ранее он действовал до 31 мая. Об этом 1 июня рассказали в группе "Форум: Тихвинский вагоностроительный завод, ТВСЗ" в соцсети "ВКонтакте".

Простой продлили из-за "объективных трудностей с поставками критических комплектующих для подшипников, которые производились на совместном предприятии "Тимкен ОВК", расположенном на Промплощадке. Американская сторона приняла решение отказаться от поставок и полностью их остановила", написали в сообщении.

Сейчас на заводе перестраивается снабжение и прорабатывается скорейшее решение для возобновления работы в прежнем графике. В июне на предприятиях сохранится график: рабочие места останутся, часть коллектива будет находиться в отпуске, зарплату выплатят в размере двух третьих от средней в соответствии с законодательством РФ. На Промплощадке функционируют технические, хозяйственные и дежурные службы.

Фото: пресс-служба АО "ТВСЗ"