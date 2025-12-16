Около 90% июньской нормы осадков выпало в Ленобласти

В четверг дожди продолжатся, но уже с меньшей интенсивностью.

На некоторые районы Ленинградской области 17 июня циклон вылил почти 90% от месячной нормы. На третьем месте оказался Выборг (35 миллиметров осадков), на втором – Лесогорский (37 миллиметров), лидером стало Лодейное Поле (58 миллиметров), рассказал синоптик Михаил Леус.

В Петербурге за сутки выпало 13 миллиметров осадков или 19% от нормы месяца. В четверг дожди продолжатся, но уже с меньшей интенсивностью. Влияние североатлантического циклона 18 июня начинает ослабевать, так как он смещается на север.

Столбики термометров покажут +17…+19 градусов в городе и +16…+21 градус – по области, добавил специалист. Атмосферное давление будет слабо расти и зафиксируется на отметке в 755 миллиметров рт. ст.

Фото: Piter.TV