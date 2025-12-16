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Солнце снова появится над Петербургом в четверг
Сегодня, 8:11
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Солнце снова появится над Петербургом в четверг

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Столбики термометров покажут +17…+19 градусов в городе и +16…+21 градусов по Ленинградской области.

Влияние североатлантического циклона на погоду в городе начинает ослабевать, так как он смещается на север. Благодаря этому атмосферное давление будет постепенно расти. Во второй половине дня в сплошной облачности появятся первые просветы, а кратковременные дожди возможны лишь в утренние часы. Это создаст условия для дневного прогрева воздуха. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров покажут +17…+19 градусов в городе и +16…+21 градусов по Ленинградской области. Ветер сохранится западного направления, его скорость составит 5–10 м/с. 

Атмосферное давление будет слабо расти и зафиксируется на отметке 755 мм рт. ст., что остаётся немного ниже климатической нормы.

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Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Погода,

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