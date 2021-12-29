Hyundai будет выпускать на заводе в Шушарах Tucson, Palisade и Sportage

Обновленная площадка будет иметь название "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус-2" (ХММР-2) и откроется в 2023 году.

Автоконцерн Hyundai будет выпускать на бывшем заводе General Motors в Шушарах три новые модели: Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage. Объём инвестиций оценивается в 36 млрд рублей, а производство планируется запустить в 2023 году. Об этом "Деловому Петербургу" сообщил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик.

"Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" в 2020 году купила у компании General Motors площадку в Шушарах. Обновленная площадка будет иметь название "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус-2" (ХММР-2) и откроется в 2023 году.

Еще одна площадка автоконцерна находится в Петербурге. Предприятие ХММР выпускает Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X.

Ранее стало известно, что петербургские автодилеры завершили 2021 год снижением продаж из-за снегопада.

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