Петербургские автодилеры завершили 2021 год снижением продаж из-за снегопада

Декабрь уже второй год подряд показывает отрицательную динамику индекса контрактования.

В четверг, 20 января, пресс-служба ассоциации "Автомобильные дилеры России" (РОАД) и группы компаний "Прагматика" сообщили Piter.tv, что в декабре 2021 года индекс контрактования новых автомобилей в дилерских центрах города сократился на 5% по сравнению с ноябрем.

Идекс рассчитывали на основе заключенных и расторгнутых контрактов в дилерских центрах на покупку новых автомобилей в течение месяца. Декабрь уже второй год подряд показывает отрицательную динамику индекса контрактования. Например, в декабре 2020 года этот показатель уменьшился на 32%.

Отмечается, что самый самый высокий рост доли в общем объеме контрактования новых автомобилей показали немецкие марки BMW и Volkswagen. Среди других брендов выделяются Chery, Renault и Genesis. Из-за продолжающегося дефицита по-прежнему не могут уверенно себя чувствовать большинство массовых брендов. Меньше стали покупать автомобилей марки Hyundai, KIA, LADA и Mitsubishi.

Специалисты связывают провал продаж также с ухудшением погоды и снегопадом.

Например, в первую неделю месяца трафик в дилерских центрах сократился на 15-20% относительно последней недели ноября. В результате для полноценной работы дилерам оставалось не больше двух недель, так как традиционно после 25 декабря потоки

покупателей в автосалонах снижаются в среднем на 60% по сравнению с показателями середины месяца. директор по развитию ГК "Прагматика" Александр Шапринский

Помимо погоды трафик сократился из-за отсутствия широких маркетинговых акций, характерных для автомобильного рынка в преддверии новогодних праздников.

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