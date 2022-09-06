Хоккеиста "Динамо" Мальцева дисквалифицировали на 3 матча после попадания Танкова в реанимацию

Представители Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) отстранили игрока "Динамо" Артема Мальцева на 3 матча за сильный толчок игрока СКА Кирилла Танкова в ходе регулярного чемпионата. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
Напомним, что в ходе игры 5 сентября Мальцев толкнул Танкова, в результате чего хоккеист СКА получил тяжелую травму – перелом позвонка. По решению спортивно-дисциплинарного комитета, Мальцев понесёт ответственность за удар.
На данный момент Танков помещён в реанимацию. Он находится в сознании. Есть вероятность, что его реабилитация затянется на год.
Ранее мы сообщили о том, что суд вынес приговор хоккеисту по делу о взятке для уклонения от армии.
Видео: Telegram / "СЭ" Хоккейный
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