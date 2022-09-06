Хоккеиста "Динамо" Мальцева дисквалифицировали на 3 матча после попадания Танкова в реанимацию

Хоккеист СКА приходит в себя после сильного толчка от представителя команды-противника.

Представители Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) отстранили игрока "Динамо" Артема Мальцева на 3 матча за сильный толчок игрока СКА Кирилла Танкова в ходе регулярного чемпионата. Об этом сообщила пресс-служба лиги.



Напомним, что в ходе игры 5 сентября Мальцев толкнул Танкова, в результате чего хоккеист СКА получил тяжелую травму – перелом позвонка. По решению спортивно-дисциплинарного комитета, Мальцев понесёт ответственность за удар.



На данный момент Танков помещён в реанимацию. Он находится в сознании. Есть вероятность, что его реабилитация затянется на год.

Ранее мы сообщили о том, что суд вынес приговор хоккеисту по делу о взятке для уклонения от армии.

Видео: Telegram / "СЭ" Хоккейный