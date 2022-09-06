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Хоккеиста "Динамо" Мальцева дисквалифицировали на 3 матча после попадания Танкова в реанимацию

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Хоккеист СКА приходит в себя после сильного толчка от представителя команды-противника.

Представители Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) отстранили  игрока "Динамо" Артема Мальцева на 3 матча за сильный толчок игрока СКА Кирилла Танкова в ходе регулярного чемпионата. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Напомним, что в ходе игры 5 сентября Мальцев толкнул Танкова, в результате чего хоккеист СКА получил тяжелую травму – перелом позвонка. По решению спортивно-дисциплинарного комитета, Мальцев понесёт ответственность за удар. 

На данный момент Танков помещён в реанимацию. Он находится в сознании. Есть вероятность, что его реабилитация затянется на год. 

Ранее мы сообщили о том, что суд вынес приговор хоккеисту по делу о взятке для уклонения от армии.

Видео: Telegram / "СЭ" Хоккейный

Теги: динамо, кирилл танков, ска, хоккей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Хоккей, Видео, Картина дня,

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