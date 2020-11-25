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Форвард СКА попал в реанимацию с переломом позвоночника
Сегодня, 9:40
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Форвард СКА попал в реанимацию с переломом позвоночника

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Процесс реабилитации 20-летнего Кирилла Танкова может занять год.

После матча ВХЛ фарм-клуба "СКА-Нева" с петербургским "Динамо" 20-летний нападающий Кирилл Танков был доставлен в реанимацию. У хоккеиста диагностировали перелом шейного позвонка. Об этом сообщил "Спорт-Экспересс".

Известно, что форвард получил женский толчок в спину. Предположительно, спортсмен может попустить год из-за реабилитации. До роковой травмы Танкова представляли в основном составе СКА.

Как отмечает главный тренер СКА Роман Ротенберг, инцидент противоречит хоккейным правилам. Соперники СКА играют очень жестко, но существуют пределы, добавил он.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский хоккейный клуб СКА одержал победу над башкирским "Салаватом Юлаевым".

Фото: Piter.TV

Теги: переломы, санкт-петербург, ска, хоккей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Происшествия, Хоккей,

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