Петербургский хоккейный клуб СКА одержал победу над башкирским "Салаватом Юлаевым"

Голы забили Артём Федоров и Александр Волков. Решающую шайбу отправил в ворота противника Дамир Жафяров.

Сегодня, 3 сентября, в Ледовом дворце состоялся матч хокеистов СКА с уфимским клубом "Салават Юлаев" в рамках КХЛ. Хозяева поля победили в овертайме со счетом 3:2.

Голы забили Артём Федоров и Александр Волков. Решающую шайбу отправил в ворота противника Дамир Жафяров.

Напомним, что следующий матч в чемпионате СКА запланирован на 5 сентября. Наши хоккеисты будут играть против "Барыса".

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