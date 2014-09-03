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Петербургский хоккейный клуб СКА одержал победу над башкирским "Салаватом Юлаевым"
Сегодня, 20:56
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Петербургский хоккейный клуб СКА одержал победу над башкирским "Салаватом Юлаевым"

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Голы забили Артём Федоров и Александр Волков. Решающую шайбу отправил в ворота противника Дамир Жафяров. 

Сегодня, 3 сентября, в Ледовом дворце состоялся матч хокеистов СКА с уфимским клубом "Салават Юлаев" в рамках КХЛ. Хозяева поля победили в овертайме со счетом 3:2. 

Голы забили Артём Федоров и Александр Волков. Решающую шайбу отправил в ворота противника Дамир Жафяров. 

Напомним, что следующий матч в чемпионате СКА  запланирован на 5 сентября. Наши хоккеисты будут играть  против "Барыса".

Ранее на Piter.tv: Семак стал одним из лучших тренеров "Зенита" по числу побед.

Фото: Pxhere

Теги: салават юлаев, ска, спорт, хоккей
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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