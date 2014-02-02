Семак стал одним из лучших тренеров "Зенита" по числу побед

После победы над "Факелом" наставник занял третье место по показателю, обогнав Лучано Спаллетти.

После завоёванной накануне победы "Зенита" над воронежским "Факелом", тренер "синие-бело-голубых" Сергей Семак оказался в тройке наставников команды с самым большим числом выигранных матчей, обогнав Лучано Спаллетти.

Напомним, что игра "Зенит"-"Факел" прошла в рамках первого тура группового этапа Кубка РФ и завершилась со счётом 2:0.

Семак тренирует петербургскую команду с 2018 года. Соглашение на работу с 46-летним наставником заключено до конца июня 2025 года.

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Фото: ФК "Зенит"