Семак стал одним из лучших тренеров "Зенита" по числу побед

После завоёванной накануне победы "Зенита" над воронежским "Факелом", тренер "синие-бело-голубых" Сергей Семак оказался в тройке наставников команды с самым большим числом выигранных матчей, обогнав Лучано Спаллетти.
Напомним, что игра "Зенит"-"Факел" прошла в рамках первого тура группового этапа Кубка РФ и завершилась со счётом 2:0.
Семак тренирует петербургскую команду с 2018 года. Соглашение на работу с 46-летним наставником заключено до конца июня 2025 года.
Ранее стало известно, почему Дзюба перешел в ФК "Адана Демирспор.
Фото: ФК "Зенит"
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