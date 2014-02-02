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Семак стал одним из лучших тренеров "Зенита" по числу побед
Сегодня, 9:05
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Семак стал одним из лучших тренеров "Зенита" по числу побед

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После победы над "Факелом" наставник занял третье место по показателю, обогнав Лучано Спаллетти.

После завоёванной накануне победы  "Зенита" над воронежским "Факелом", тренер "синие-бело-голубых" Сергей Семак оказался в тройке наставников команды с самым большим числом выигранных матчей, обогнав Лучано Спаллетти. 

Напомним, что игра "Зенит"-"Факел" прошла в рамках первого тура группового этапа Кубка РФ и завершилась со счётом 2:0. 

Семак тренирует петербургскую команду с 2018 года. Соглашение на работу с 46-летним наставником заключено до конца июня 2025 года.

Ранее стало известно, почему Дзюба перешел в ФК "Адана Демирспор.

Фото: ФК "Зенит"

Теги: санкт-петербург, сергей семак, фк зенит, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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