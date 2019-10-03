Стало известно, почему Дзюба перешел в ФК "Адана Демирспор"

У клуба есть четкая цель, а это всегда привлекает футболистов, которые настроены на результат.

Агент футболиста Артема Дзюбы Леонид Гольдман рассказал, почему спортсмен после завершения контракта с "Зенитом" выбрал ФК "Адана Демирспор".

По словам представителя игрока, руководство клуба и тренер дали четко понять футболисту, что заинтересованы в нем и готовы закрыть сделку максимально оперативно. А вот стамбульские клубы тянули с ответом. Кроме того, в шортлисте "Аданы" Дзюба был на первом месте, что подкупило агента и лучшего бомбардира в истории чемпионатов России. Гольдман подчеркнул, что у клуба есть четкая цель, а это всегда привлекает футболистов, которые настроены на результат.

Одним из факторов стало то, что клуб купил Ракицкого, с которым Артем несколько лет играл в "Зените". Адаптироваться к новому чемпионату и новой стране, когда ты всю жизнь отыграл в РПЛ, непросто, так что наличие знакомого лица – однозначно бонус. Леонид Гольдман, агент Артема Дзюбы

В успехи Дзюбы в турецком клубе верят многие члены "Зенита". Так, российский футболист и тренер Александр Кержаков заявил, что у игрока все получится в карьере.

Ранее на Piter.tv: "Зенит" сообщил о переходе игрока "Спартака" в петербургский клуб.

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