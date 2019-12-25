Кержаков считает, что Дзюба добьется больших успехов в Турции

Спортсмен смог забить один из двух голов во время матча "Аданы" и "Фенербахче".

Российский футболист и тренер Александр Кержаков заявил, что верит в успех экс-форварда "Зенита" в турецом клубе "Адана Демирспор". Об этом рассказали в "РИА Новости".

Напомним, вчера, 22 августа, Дзюба вышел на первый свой матч с новыми коллегами. "Адана" играла с "Фенербахче". Схватка завершилась победой противника. Отметим, что российский спортсмен смог забить один из двух голов.

Не видел матч, как и гол. Так что не могу прокомментировать. У Артема все получится в Турции. Александр Кержаков, футболист

Ранее на Piter.tv: лавный тренер клуба "Адана Демирспор" прокомментировал спортивную форму Дзюбы.

Фото: Telegram / Артём Дзюба