Главный тренер клуба "Адана Демирспор" прокомментировал спортивную форму Дзюбы

У футболиста накануне был дебют в турецкой команде. Спортсмены играли с Фенербахче".

Главный наставник "Адана Демирспор" Винченцо Монтелла порадовался за физическую подготовку Артема Дзюбы. Об этом сообщили на турецком портале SonDakika.

Накануне, 22 августа, состоялся первый матч спортсмена в составе турецкой команды. Бывший форвард "Зенита" забил гол в игре 3-го тура чемпионата Турции. А вот его коллегу из петербургского клуба Ярослава Ракицкого в конце схватки удалили с поля. Матч закончился счетом 4:2 в пользу противника.



Многие СМИ удивило, что на матч не вышел известный итальянский футболист Марио Балоттелли. Однако главный тренер команды заявил, что его отсутствие не ощущалось, так как на игру прибыл новый подготовленный спортсмен из России.

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Фото: ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов