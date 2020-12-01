Турнирную таблицу РПЛ возглавил "Зенит"

В ворота соперников мяч отправили Иван Сергеев и Малком.

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги возглавил "Зенит". На первую строчку он поднялся после победы над "Торпедо" со счётом 2:0.

В ворота соперников мяч отправили Иван Сергеев и Малком. Верхнюю часть таблицы делят ЦСКА и "Спартак" - по 13 баллов. После победы над "Химками" немного поправил своё турнирное положение "Локомотив", сместившись на двенадцатую строчку.

Ранее главный наставник "Зенита" Сергей Семак поздравил Дзюбу с переходом в "Адана Демирспор". Тренер признался, что будет следить следить за спортивными успехами спортсмена.

Фото: Telegram / Футбольный клую "Зенит"

