Главный наставник "Зенита" Сергей Семак поздравил Дзюбу с переходом в "Адана Демирспор"

Тренер признался, что будет следить следить за спортивными успехами спортсмена.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поздравил Артема Дзюбу с переходом в новый клуб. Наставник сине-бело-голубых пожелал игроку удачи. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Думаю, все ждали, что он быстрее определится с клубом, но сколько потребовалось времени, столько потребовалось. Стоит поздравить Артёма с подписанием контракта, пожелать ему удачи. Сергей Семак, ФК "Зенит"

Тренер признался, что будет следить следить за спортивными успехами Артема Дзюбы, Магомеда Оздоева и Ярослава Ракицкого, которые переехали в Турцию. Семак уверен, что футболисты имеют все шансы на успех, они принесут пользу своим клубам.

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Фото: ФК "Зенит"