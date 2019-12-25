Главный наставник "Зенита" Сергей Семак поздравил Дзюбу с переходом в "Адана Демирспор"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поздравил Артема Дзюбу с переходом в новый клуб. Наставник сине-бело-голубых пожелал игроку удачи. Об этом сообщили в пресс-службе команды.
Думаю, все ждали, что он быстрее определится с клубом, но сколько потребовалось времени, столько потребовалось. Стоит поздравить Артёма с подписанием контракта, пожелать ему удачи.
Сергей Семак, ФК "Зенит"
Тренер признался, что будет следить следить за спортивными успехами Артема Дзюбы, Магомеда Оздоева и Ярослава Ракицкого, которые переехали в Турцию. Семак уверен, что футболисты имеют все шансы на успех, они принесут пользу своим клубам.
Ранее на Piter.tv: "Зенит" победил "Торпедо" в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Зенит"
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