"Зенит" победил "Торпедо" в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-лиги

Матч завершился счетом 2:0 в пользу петербургской команды.

В воскресенье, 21 августа, на "Газпром Арене" состоялся матч 6-го тура Мир Российской Премьер-лиги с участием "Зенита" и "Торпедо". Он начался в 17:30. В игре одержала победу петербургская команда. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Матч завершился счетом 2:0 в пользу "Зенита". Мячи в ворота противника забили нападающий Иван Сергеев и бразильский полузащитник Малком.

Петербургские футболисты оказались на первой строчке в таблице РПЛ.

Ранее на Piter.tv: объявлен стартовый состав "Зенита" на игру с "Торпедо".

Видео: Telegram / ФК "Зенит"