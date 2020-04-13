Объявлен стартовый состав "Зенита" на игру с "Торпедо"

Матч 6-го тура Мир Российской Премьер-лиги начнется в 17:30.

Сегодня, 21 августа, состоится матч "Зенита" и "Торпедо". Игру проведут на поле "Зенит Арены". Схватка начнется в 17:30. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Известно, что играть за сине-бело-голубых сегодня будут Дуглас Сантос, Родригао, Вильмар Барриос, Вендел, Малком, Андрей Мостовой и Матео Кассьерра. Кроме того, в стартовой состав вошли Вячеслав Караваев и Густаво Мантуан. Капитаном команды стал Деян Ловрен. На воротах – Михаил Кержаков.

Своего часа на скамье запасных будут ждать Георгий Королев, Иван, Дмитрий Чистяков, Нуралы Алип, Данил Круговой, Алексей Сутормин, Арсен Адамов, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев и Иван Сергеев.

Ранее на Piter.tv: руководство ФК "Зенит" согласилось заплатить за игрока "Маккаби" Оскара Глуха 5 миллионов евро.

Фото: Телеграм / ФК "Зенит"