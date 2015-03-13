  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Руководство ФК "Зенит" согласилось заплатить за игрока "Маккаби" Оскара Глуха 5 миллионов евро
Сегодня, 15:24
46
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Руководство ФК "Зенит" согласилось заплатить за игрока "Маккаби" Оскара Глуха 5 миллионов евро

0 0

Ранее петербургский клуб планировал заплатить за игрока 4 млн рублей.

За израильского полузащитника "Маккаби" Оскара Глуха "Зенит" готов отдать 5 млн евро. Об этом сообщили на портале Sport5.

Отметим, что еще недавно руководство сине-бело-голубых планировало заплатить за игрока не более 4 миллиона евро.

Известно, что 19-летний Оскар Глух играет за "Маккаби" с весны этого года. Он принял участие в 13 матчах, забил три мяча. 

Ранее на Piter.tv: "Зенит" сразится с "Торпедо" на "Газпром Арене" 21 августа.

Фото: Телеграм / РПЛ | Российская Премьер-Лига

Теги: зенит, маккаби, оскар глух, покупка футболиста, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии