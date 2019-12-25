"Зенит" сразится с "Торпедо" на "Газпром Арене" 21 августа

Следить за матчем VI тура "МИР Российской Премьер-Лиги" будет арбитр Алексей Сухой.

В воскресенье, 21 августа, на "Газпром Арене" встретятся сине-бело-голубые и "Торпедо". Об этом сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Игра стартует в 17:30. Следить за матчем VI тура "МИР Российской Премьер-Лиги" будет арбитр Алексей Сухой. Напомним, что последний раз он контролировал игру сине-бело-голубых два года назад – 26 сентября 2020 года. Тогда игра завершилась для ФК "Зенит" победой.

Первую домашнюю победу над торпедовцами в чемпионате сине-бело-голубые одержали в августе 1937-го. Как рассказали в пресс-службе городской команды, два клуба сыграли в чемпионатах СССР и России 122 раза, однако за 16 последних лет померились силами лишь дважды.

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Фото: Телеграм / ФК "Зенит"