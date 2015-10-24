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Экс-форвард "Зенита" Артем Дзюба перешел в турецкий "Адана Демирспор"
Сегодня, 22:10
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Экс-форвард "Зенита" Артем Дзюба перешел в турецкий "Адана Демирспор"

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В пресс-службе турецкого ФК добавили, что с Дзюбой был подписан контракт по схеме "1+1".

Бывший петербургский нападающий "Зенита" и экс-капитан сборной России по футболу Артем Дзюба перешел в турецкий клуб "Адана Демирспор". Об этом в четверг, 18 августа, он рассказал в своем телеграм-канале. 

Дзюба написал, что рад присоединиться к команде и готов к новым вызовам. Форвард поблагодарил руководство клуба за доверие, а также пообещал, что не подведёт. В пресс-службе турецкого ФК добавили, что с Дзюбой был подписан контракт по схеме "1+1".

Фото: Telegram / Артём Дзюба

Теги: адана демирспор, дзюба, зенит, спорт, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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