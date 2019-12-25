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"Зенит" сообщил о переходе игрока "Спартака" в петербургский клуб
Сегодня, 16:24
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"Зенит" сообщил о переходе игрока "Спартака" в петербургский клуб

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Спортсмен выступал за молодежную команду.

У футбольного клуба "Зенит" — новый игрок. Им стал 18-летний защитник "Спартака" Дамир Шайхтдинов. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Контракт с футболистом рассчитан на два года. 

Защитник родился в городе Озеры Московской области. Начал заниматься футболом в местной школе, после чего перешел в академию московского "Спартака". Он выступал за юношеские и молодежные команды клуба. 

ФК "Зенит" поприветствовал Шайхтдинова и пожелал ему удачи и новых побед. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что экс-форвард "Зенита" Артем Дзюба перешел в турецкий "Адана Демирспор". 

Фото: ФК "Зенит"

Теги: зенит, футболист
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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