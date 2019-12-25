"Зенит" встретится с "Факелом" на "Газпром Арене"

Матч "сине-бело-голубых" против команды из Воронежа начнётся в 19:00.

Сегодня, 31 августа, "Зенит" примет в Северной столице команду "Факел" из Воронежа. Матч в рамках группового этапа Кубка России стартует в 19:00 на "Газпром Арене".

Напомнм, что на днях "сине-бело-голубые" одержали победу над "Уралом" в гостевой игре.

Как отметил главный тренер ФК "Зенит" Сергей Семак, некоторые игроки на тренировках занимаются первый день в общей группе.

Ранее мы сообщили о том, что ФК "Зенит" обошел "Урал" в матче на стадионе "Екатеринбург Арена".

Фото: ФК "Зенит"