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"Зенит" встретится с "Факелом" на "Газпром Арене"
Сегодня, 12:58
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"Зенит" встретится с "Факелом" на "Газпром Арене"

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Матч "сине-бело-голубых" против команды из Воронежа начнётся в 19:00.

Сегодня, 31 августа, "Зенит" примет в Северной столице команду "Факел" из Воронежа. Матч в рамках группового этапа Кубка России стартует в 19:00 на "Газпром Арене".  

Напомнм, что на днях "сине-бело-голубые" одержали победу над "Уралом" в гостевой игре.

Как отметил  главный тренер ФК "Зенит" Сергей Семак, некоторые игроки на тренировках занимаются первый день в общей группе.

Ранее мы сообщили о том, что ФК "Зенит" обошел "Урал" в матче на стадионе "Екатеринбург Арена".

Фото: ФК "Зенит"

Теги: газпром арена, факел, фк зенит, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит, Картина дня,

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