ФК "Зенит" обошел "Урал" в матче на стадионе "Екатеринбург Арена"

Матч завершился счетом 4:0 в пользу гостей из Северной столицы.

Сегодня, 28 августа, состоялся матч "Зенита" и "Урала" в рамках 7-го тура РПЛ сезона 2022/23. Игра проходила на стадионе "Екатеринбург Арена". Победу одержали сине-бело-голубые.

Первый тайм закрыли счетом 0:0. Но потом петербургский клуб собрался и забил четыре мяча в ворота противника. Матч завершился счетом 4:0 в пользу гостей из Северной столицы. Два мяча в ворота "Урала" отправил Малком, еще один Родригао, на 54-й минуте гол сделал Мостовой. Игру обслуживала команда арбитра Павла Шадыханова.

"Зенит" набрал 14 очков в шести матчах. Сейчас он занимает вторую строчку в таблице РПЛ. На первой позиции пока "Спартак".

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Фото: Телеграм / Зенит