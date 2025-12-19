Хоккеист "Вашингтона" Овечкин подрался в матче НХЛ против "Оттавы"

В первом тайме игры защитник "Сенаторз" Артём Зуб совершил грубый силовой приём против Алексея Протаса.

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал участником массовой потасовки в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Оттава Сенаторз". Инцидент произошёл в первом тайме встречи.

Поводом для стычки стал грубый силовой приём защитника "Сенаторз" Артёма Зуба против другого российского форварда "столичных" Алексея Протаса. После того как Протас влетел в борт, в конфликт с игроками "Оттавы" немедленно вступили Овечкин и его партнёр по команде Дилан Строум. Капитана "Кэпиталз" пытались удержать два хоккеиста "Сенаторз" — Майкл Амадио и Джейк Сэндерсон, и с первым из них у Овечкина также завязалась перепалка.

По итогам эпизода главный арбитр матча назначил штрафы: Артём Зуб получил двойной малый штраф (2+2 минуты), а Дилан Строум был удалён на две минуты. Алексей Протас после оказания медицинской помощи смог продолжить игру.

Матч, прошедший в канадской столице, завершился победой хозяев со счётом 4:3. В составе "Оттавы" шайбы забросили Ник Дженсен, Ридли Грейг, Дэвид Перрон и Фабиан Зеттерлунд. У "Вашингтона" отличились Строум, Протас и Том Уилсон. Александр Овечкин не сумел набрать очков в этой встрече.

Ранее Piter.TV сообщал, что новый каток у СКА Арены готов распахнуть двери для посетителей.

Видео: Telegram / "Сенча со льдом"