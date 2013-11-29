Хоккеист Соколов рассказал об отношении канадцев к Путину

Одноклубники постоянно у него спрашивают о жизни в России.

Нападающий молодежной сборной России по хоккею Егор Соколов в интервью YouTube-каналу "Игра в тело" рассказал, как в Канаде относятся к президенту РФ Владимиру Путину.

По его словам, канадцы боятся русских, когда речь идет о политике. У них есть стереотип о русской мафии, а "Владимир Путин для них – большое имя". Егор Соколов выступает в Юниорской лиге Квебека за клуб "Кейп-Бретон".

Многие ребята в команде постоянно у меня спрашивают, как мы в России живем. Подшучивают и требуют, чтобы я на них русскую мафию не наводил. А я им всегда говорил, что Путин – хороший президент, и он вам не сделает ничего плохого, если вы сами ничего плохого не сделаете нам. Егор Соколов, хоккеист молодежной сборной России.

По итогам минувшего сезона Юниорской лиги Квебека форвард провел 52 матча и набрал 96 очков.

Напомним, молодежная сборная России стала серебряным призером чемпионата мира-2020, уступив в финале сборной Канады со счетом 3:4. Егор Соколов принял участие во всех 7 матчах на турнире и набрал три очка.

Ранее стало известно, что Игорь Ларионов возглавит молодежную сборную России вместо Валерия Брагина.

Видео: YouTube / Игра в тело