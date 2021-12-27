Молодёжная сборная России одержала победу на "Кубке будущего" в Санкт-Петербурге

Встреча завершилась со счетом 3:2.

В Санкт-Петербурге прошёл матч международного турнира по хоккею "Кубок будущего". Молодёжная сборная России (U20) одержала победу над командой Казахстана со счётом 3:2.

Как пишет ТАСС, игра проходила на стадионе "Юбилейный" накануне, 8 ноября. Первый период закончился ничьёй, но во время второго тайма молодёжная сборная России смогла забросить в ворота соперников шайбу. Последние 20 минут матча проходили уже без голов.

Отметим, что первые места в турнирной таблице "Кубка будущего" у молодёжной сборной Республики Беларусь, а также у российских сборных по хоккею U20 и U18. Победитель турнира определится 10 ноября.

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