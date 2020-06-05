Брагин возглавил сборную России по хоккею

С 2014 года он работал в молодежной команде.

Федерация хоккея России объявила на своем официальном сайте о смене тренерского штаба национальной команды.

Валерий Брагин стал главным тренером сборной России. На его место в молодежную сборную назначили Игоря Ларионова, с которым он работал на МЧМ-2020 в Чехии. Помощниками Брагина в главной команде назначены тренеры Алексей Жамнов, Андрей Козырев и Александр Бойков.

Отметим, что Алексей Кудашов, ранее возглавлявший сборную России, назначен на должность консультанта.

Напомним. Валерий Брагин тренировал молодежную сборную с 2014 года. Под его руководством команда выиграла три серебра и две бронзы чемпионатов мира. Ранее он тренировал молодежку с 2010 по 2012 год. В 2011-м при Брагине национальная команда выиграла золотые медали.

Ранее мы писали, что Игорь Ларионов возглавит молодежную сборную России.

Видео: YouTube /

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