Ларионов пропустит матч с СКА — ЦСКА из-за поездки на финал Олимпиады в Милан

Встреча между армейскими клубами пройдет 21 февраля в Петербурге.

Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов не будет руководить командой в матче регулярного чемпионата КХЛ против московского ЦСКА. Как сообщили в пресс-службе клуба, специалист отлучился по важным хоккейным делам и вернется только в понедельник.

Игорь Ларионов отлучился по важным хоккейным делам по поручению руководства клуба и уже в понедельник присоединится к команде. Пресс-служба СКА

По информации "Спорт-Экспресс", 65-летний специалист отправился в Милан на финал мужского хоккейного турнира Олимпийских игр-2026. Решающий матч между сборными Канады и США (или Словакии) состоится 22 февраля.

Ранее Ларионов неоднократно высказывал сожаление в связи с отсутствием сборной России на Олимпиаде, называя турнир без отечественных хоккеистов "неполноценным праздником". При этом он отмечал, что будет следить за играми, чтобы изучить тенденции современного хоккея.

Отметим, что матч СКА — ЦСКА начнется 21 февраля в 17:00. После 56 игр сезона-2025/26 петербургский клуб занимает седьмое место в таблице Западной конференции, имея в активе 65 очков.

