Ларионов возглавит молодежную сборную России по хоккею

На МЧМ-2020 он был помощником Валерия Брагина.

Как сообщает журналист "Спорт-Экспресса" Алексей Шевченко в своем Telegram-канале, в ближайшее время будет объявлено о смене главного тренера молодежной сборной России по хоккею.

Вместо Валерия Брагина команду возглавит бывший хоккеист Игорь Ларионов. В его тренерский штаб войдут главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович и главный тренер сборной России до 16 лет Владимир Филатов.

Отметим, что Игорь Ларионов был в тренерском штабе Валерия Брагина на молодежном чемпионате мира 2020 года в Чехии. Сборная России завоевала серебрянные медали, уступив в финале сборной Канады со счетом 3:4.

Напомним, под руководством Валерия Брагина молодежная команда стала чемпионом мира в 2011 году.

Ранее Международная федерация хоккея объявила символическую сборную России всех времен.

Видео: YouTube / Lysenkov TV, КХЛ