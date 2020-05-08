В основу попал один действующий игрок.

Международная федерация хоккея (IIHF) составила символическую сборную России всех времен.

В нее также вошли игроки сборной Советского Союза. Состав выглядит следующим образом:

Вратарь: Владислав Третьяк (ЦСКА)

Защитники: Вячеслав Фетисов (ЦСКА, "Нью-Джерси Дэвилз", "Детройт Ред Уингз"); Александр Рагулин ("Химик", ЦСКА)

Нападающие: Всеволод Бобров (ЦСКА, ВВС МВО); Валерий Харламов (ЦСКА), Евгений Малкин ("Металлург", "Питтсбург Пингвинз")





Отметим, что Евгений Малкин - единственный действующий хоккест символической сборной. Он играет за "Питтсбург" с 2006 года.

Ранее стало известно, что cборная России сыграет с Чехией и Швейцарией на Олимпиаде-2022.

Фото: Twitter / @IIHFHockey

Видео: YouTube / Lysenkov TV, Минобороны России