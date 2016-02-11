Молодежная сборная РФ проиграла Швеции на старте чемпионата мира

Итоговый счет матча составил 3:6

Хоккеисты молодежной сборной России проиграли шведам в матче первого тура группового этапа чемпионата мира. Итоговый счет игры составил 3:6. Встреча состоялась в Канаде в городе Ред-Дир.

В составе национальной сборной РФ две шайбы забросил Матвей Мичков, третья принадлежит Федору Свечкову. У шведов голами в ворота соперников отметились Оскар Олауссон, Симон Эдвинссон, Эмиль Андре, Александер Хольц, Теодор Нидербах и Даниэль Юнгман.

Следующая игра сборной России состоится 28 декабря. Оппоненты – хоккеисты из Швейцарии.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал подумать о предложении провести чемпионат мира по хоккею в Уфе.

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