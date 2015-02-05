Химик Мустафин: отравление россиян в Люблино может быть связано со средствами дезинфекции

Эксперт назвал несколько версий массового отравления в Москве.

Российский доктор химических наук Дмитрий Мустафин рассказал в интервью телеканалу "РЕН ТВ" о том, что отравление россиян в Люблино может быть связано со средствами дезинфекции. Он напомнил, что при этом регулярно происходят отравления арбузами. При этом данные инциденты никогда не приводят к смерти пациента. Гибель людей может быть связана с тем, что продукт мог быть специально отравлен или арбуз вообще не имеет отношения к летальным случаям.

Эксперт полагает, что еще одной версией трагедии следует считать средства дезинфекции. Эти вещества могли использоваться для травли грызунов, тараканов и других насекомых. Они токсичны и зачастую аналогичны тем, что используются в качестве химического оружия. Если ими будет пользоваться непрофессионал, то может серьезно пострадать или даже умереть.

Ранее токсиколог Евгений Тимаков также назвал свою версию трагедии, произошедшей в Москве. Он не исключил сценария, при котором россияне могли съесть плод с химическими примесями. Еще одним вариантом специалист назвал преднамеренное отравление товара конкурентами другой торговой сети.

Еще троих человек госпитализировали из дома на Совхозной после отравления семьи.

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