Образцы товаров отправились на экспертизу после возможного отравления бабушки и внучки.

В "Магните" убрали арбузы с прилавков после смертельного отравления двух москвичей. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе компании. Торговая сеть начинает внутреннее расследование из-за гибели двух человек в Москве. Известно, что семья из трех человек (девочка, ее мать и бабушка) накануне ели арбуз. В настоящее время вся партия продукта на Совхозной улице сняла с продажи.

Буквально на прошлой неделе мы завершили плановую проверку качества всех партий арбузов, поставляемых в московский регион, все параметры пищевой безопасности соответствовали нормам законодательства. пресс-служба компании

Известно, что поставщиком партии является крестьянско-фермерское хозяйство "Каныгин". Оно сотрудничает с ритейлером в служебном расследовании. "Магните" отметили, что КХО поставляет арбузы не только в их магазины, но и в другие сети. Глава КФХ уточнил, что вся продукция регулярно проходит через регулярные лабораторные проверки.

В Telegram-канале LifeShot заметили, что несколько дней назад (6 сентября) в "Магните" проводили дезинфекцию торгового зала. При этом якобыне были накрыты для защиты от дезобработки фрукты, овощи и другие продукты. Журналисты не исключили, что на них могло попасть ядовитое вещество. На данный момент специалисты арестовали порядка 300 кг арбузов. Образцы товара переданы на экспертизу, после которой будет подтверждена или опровергнута версия.

Названа причина смерти отравившейся арбузом 15-летней россиянки.

Фото: Pixabay.com