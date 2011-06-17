Названа причина смерти отравившейся арбузом 15-летней россиянки

Специалисты выясняли причины смерти 15-летней жительницы Москвы, которая попала в больницу с симптомами сильного отравление. Накануне семья девочки купила в местном "Магните" курицу и арбуз.

В документах ДГКБ № 9 говорится, что пациентка скончалась от отказа внутренних органов. На данный момент ожидаются результаты гистологической экспертизы.

Что конкретно стало причиной трагедии пока неизвестно. В больнице в тяжелом состоянии находится мать девочки, ее 61-летняя бабушка скончалась. В данный момент к осмотру жильцов дома, где жила девочка, приступили люди в специальных защитных костюмах. Сегодня из дома с похожими симптомами был госпитализирован мальчик.

Видео: Telegram / Life Shot