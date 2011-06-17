Названа причина смерти отравившейся арбузом 15-летней россиянки

Специалисты выясняли причины смерти 15-летней жительницы Москвы, которая попала в больницу с симптомами сильного отравление. Накануне семья девочки купила в местном "Магните" курицу и арбуз.
В документах ДГКБ № 9 говорится, что пациентка скончалась от отказа внутренних органов. На данный момент ожидаются результаты гистологической экспертизы.
Что конкретно стало причиной трагедии пока неизвестно. В больнице в тяжелом состоянии находится мать девочки, ее 61-летняя бабушка скончалась. В данный момент к осмотру жильцов дома, где жила девочка, приступили люди в специальных защитных костюмах. Сегодня из дома с похожими симптомами был госпитализирован мальчик.
Видео: Telegram / Life Shot
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"Когда их состояние ухудшилось, домой вызвали скорую, однако врачи отказались госпитализировать семью и на следующий день состояние отравившихся сильно ухудшилось, передает Telegram-канал. После инцидента выжила только мать подростка, сейчас она находится в реанимации."
А к врачам скорой, конечно, никаких вопросов нет.