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Названа причина смерти отравившейся арбузом 15-летней россиянки

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Специалисты выясняли причины смерти 15-летней жительницы Москвы, которая попала в больницу с симптомами сильного отравление. Накануне семья девочки купила в местном "Магните" курицу и арбуз. 

В документах ДГКБ № 9 говорится, что пациентка скончалась от отказа внутренних органов. На данный момент ожидаются результаты гистологической экспертизы.

Что конкретно стало причиной трагедии пока неизвестно. В больнице в тяжелом состоянии находится мать девочки, ее 61-летняя бабушка скончалась. В данный момент к осмотру жильцов дома, где жила девочка, приступили люди в специальных защитных костюмах. Сегодня из дома с похожими симптомами был госпитализирован мальчик. 

Видео: Telegram / Life Shot

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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Усатов Александр Васильевич
Сегодня 23:04

"Когда их состояние ухудшилось, домой вызвали скорую, однако врачи отказались госпитализировать семью и на следующий день состояние отравившихся сильно ухудшилось, передает Telegram-канал. После инцидента выжила только мать подростка, сейчас она находится в реанимации."

А к врачам скорой, конечно, никаких вопросов нет.

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