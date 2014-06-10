Еще троих человек госпитализировали из дома на Совхозной после отравления семьи. Об этом рассказали журналисты из "Московского комсомольца". По данным источника, за медицинской помощью обратились трое пациентов, из которых две - это несовершеннолетние девушки. Им 12 и 17 лет. У всех пациентов врачи диагностировали острое отравление.
Ранее стало известно о гибели двух жильцов из данной парадной многоэтажного здания в Москве. Первоначально предполагалось, что семья из трех человек отравилась приобретенным в магазине "Магнит" арбузом. Жертвами стали бабушка и 15-летняя внучка. Мать девочки смогла выжить, но она все еще остается в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.
Позже стало известно, что отравился еще один человек - мальчик. Он не проживал в той же квартире, что и пострадавшие ранее. Ребенок не ел арбуз, но употреблял курицу, купленную в другом магазине. Мать пациента уточнила, что они не посещают "Магнит". Позже был отправлен в больницу еще один подросток из третьей семьи.
Прокуратура проводит проверку в отношении магазина "Магнит". Также специалисты в защитных костюмах взяли пробы воздуха в доме, воды, моющих средств, чая, соды, соли и других продуктов, находящихся в холодильнике. Известно, что все пострадавшие покупали продукты в различных магазинах и ели разную еду. До сих пор не установлена связь между пострадавшими мальчиками, погибшими и новой пациенткой. Ведется расследование.
В "Магните" убрали арбузы с прилавков после смертельного отравления двух москвичей.
Фото и видео: Telegram / Life Shot
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