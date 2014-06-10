Причина отравлений в Москве на данный момент неизвестна.

Еще троих человек госпитализировали из дома на Совхозной после отравления семьи. Об этом рассказали журналисты из "Московского комсомольца". По данным источника, за медицинской помощью обратились трое пациентов, из которых две - это несовершеннолетние девушки. Им 12 и 17 лет. У всех пациентов врачи диагностировали острое отравление.

Ранее стало известно о гибели двух жильцов из данной парадной многоэтажного здания в Москве. Первоначально предполагалось, что семья из трех человек отравилась приобретенным в магазине "Магнит" арбузом. Жертвами стали бабушка и 15-летняя внучка. Мать девочки смогла выжить, но она все еще остается в тяжелом состоянии в реанимационном отделении.

Позже стало известно, что отравился еще один человек - мальчик. Он не проживал в той же квартире, что и пострадавшие ранее. Ребенок не ел арбуз, но употреблял курицу, купленную в другом магазине. Мать пациента уточнила, что они не посещают "Магнит". Позже был отправлен в больницу еще один подросток из третьей семьи.

Прокуратура проводит проверку в отношении магазина "Магнит". Также специалисты в защитных костюмах взяли пробы воздуха в доме, воды, моющих средств, чая, соды, соли и других продуктов, находящихся в холодильнике. Известно, что все пострадавшие покупали продукты в различных магазинах и ели разную еду. До сих пор не установлена связь между пострадавшими мальчиками, погибшими и новой пациенткой. Ведется расследование.

В "Магните" убрали арбузы с прилавков после смертельного отравления двух москвичей.

Фото и видео: Telegram / Life Shot