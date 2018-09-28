Хиллари Клинтон стала членом коллегии выборщиков, помешавшей ей стать президентом. Об этом бывший государственный секретарь США рассказала в интервью местной радиостанции Sirius XM. Чиновница отметила, что получила место в штате Нью-Йорк. Это позволит ей после проведения президентских выборов поддержать кандидата на высший государственный пост, за которого проголосует большая часть жителей штата.
Я стала членом коллегии выборщиков в Нью-Йорке. Я уверена, что по итогам выборов в Нью-Йорке мне придется проголосовать за Джо Байдена и Камалу Харрис
Хиллари Клинтон, бывший госсекретарь США
Напомним, что в 2017 году чиновница выступала за ликвидацию института коллегии выборщиков США. Клинтон говорила о необходимости упразднения данного ведомства.
Трамп в шутку обвинил Клинтон в жуликоватости из-за неисправности микрофона.
Фото: Pixabay.com
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