Чиновница уверена, что будет голосовать за Байдена и Харрис.

Хиллари Клинтон стала членом коллегии выборщиков, помешавшей ей стать президентом. Об этом бывший государственный секретарь США рассказала в интервью местной радиостанции Sirius XM. Чиновница отметила, что получила место в штате Нью-Йорк. Это позволит ей после проведения президентских выборов поддержать кандидата на высший государственный пост, за которого проголосует большая часть жителей штата.

Я стала членом коллегии выборщиков в Нью-Йорке. Я уверена, что по итогам выборов в Нью-Йорке мне придется проголосовать за Джо Байдена и Камалу Харрис Хиллари Клинтон, бывший госсекретарь США

Напомним, что в 2017 году чиновница выступала за ликвидацию института коллегии выборщиков США. Клинтон говорила о необходимости упразднения данного ведомства.

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