Хиллари Клинтон поддержала Байдена на президентских выборах

Госсекретарь США будет голосовать за кандидатуру Байдена.

Хиллари Клинтон поддержала Джо Байдена на президентских выборах. Об этом политик рассказала во время публичной онлайн-встрече, которая была посвящена влиянию коронавирусного кризиса на женщин. Экс-кандидат на должность главы государства и государственный секретарь Америки считает, что на следующем голосовании стоит поддержать представителя демократической партии.

Клинтон добавила, что поможет Джо Байдену бороться за основополагающие вопросы, которые будут находиться на кону во время президентской гонки. Политик заметила, что ранее за кандидатуру Байдена также выступила сенатор Элизабет Уоррен. Также 14 апреля о поддержке Байдена заявил сенатор Берни Сандерс, которому пришлось выйти из гонки. Бывшего вице-президента США в предвыборной гонке поддержал Барак Обама.

Журналисты Forbes считают, что на данный момент рейтинг у Джо Байдена выше, чем у его оппонента Дональда Трампа. За Байдена готовы отдать голоса более половины избирателей. Это происходит несмотря на то, что политик обвиняется экс-помощниками в сексуальных домогательствах.

Трамп отверг обвинения Байдена в намерении перенести выборы.