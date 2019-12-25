Сандерсу удалось обогнать бывшего вице-премьера только в Северной Дакоте.

Джо Байден лидирует на праймериз демократов в пяти из шести штатов. Об этом заявили на местном телеканале Fox News. Ранее прогнозы экспертов говорили о том, что бывшему вице-президенту удастся лидировать в 3 штатах.

На данный момент политик покорил Миссури, Мичиган и Миссисипи. Еще по трем штатам точных оценок нет, но первые показатели говорят о победе Байдена. На момент подсчета бюллетеней в Айдахо кандидат получил 42,6%, а Сандерс - 32,8%. В Вашингтоне подсчитано 67% бюллетеней, у Байдена 32,8%, у Сандерса – 32,6%.

Сандерс обходит конкурента в единственном штате - Северной Дакоте с результатом в 39,7%. В СД у Байдена есть 26,2% голосов. В данном регионе разыгрывается минимальное количество кандидатов на партийный съезд - 14 человек. Максимальное число этого раунда - в Мичигане. Там можно получить 125 делегатов.

Ранее Блумберг вышел из предвыборной гонки за пост президента США.

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