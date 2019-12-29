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Блумберг вышел из предвыборной гонки за пост президента США
Сегодня, 19:02
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Блумберг вышел из предвыборной гонки за пост президента США

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Политик поддержал Джо Байдена.

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг снял свою кандидатуру с предвыборной гонки на пост президента США. Об этом политик написал в своем Twitter.

Блумберг отметил, что оставит попытки занять верховный пост страны по той же причине, по которой и начал борьбу. Политик напомнил, что хотел победить Дональда Трампа, но понял, что победа над действующим президентом заключается в объединении вокруг стоящего кандидата на должность. Под значимым кандидатом Блумберг указал Джо Байдена.

Байден уже одержал победу в девяти штатах по итогам праймериз, еще в двух голоса пока не посчитали, а в двух других лидирует Берни Сандерс.

Теги: блумберг, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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