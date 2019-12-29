Он значительно обошел ближайшего оппонента из демократов.

Демократ Джо Байден побеждает в большинстве праймериз "супервторника". Мероприятие стало самым масштабным днем голосования на этапе отбора кандидатов в президенты. Об этом сообщил журналисты телеканала CNN

На данный момент у бывшего вице-президента США сейчас находятся 283 делегата. У его основного соперника, сенатора штата Вермонт Берни Сандерса - только 219. По общему количеству штатов, где проводилось голосование, Байден уже одержал победу.

Пока ни один из кандидатов не набрал необходимого количества делегатов. Это позволило бы политикам автоматически стать кандидатом на должность президента США. Еще одним порогом станет прохождение 15% голосов. Те, кто наберет менее - упустят возможность стать кандидатами.

Ранее Трамп выиграл первичные выборы республиканцев в девяти штатах.

Видео: YouTube/The View, NCCDE, TheEllenShow, University of Delaware