Политик позлорадствовал в Twitter над своими оппонентами.

Дональд Трамп выиграл первичные выборы республиканцев в девяти штатах. Действующий президент США обошел соперников во время праймариз. Он лидирует в Алабаме, Арканзасе, Вермонте, Колорадо, Массачусетсе, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси и Техасе.

Политик написал в Twitter слова благодарности всем, кто его поддерживает. Он также ответил своему оппоненту Майклу Блумбергу. Последнего Трамп назвал "самым большим неудачником этого вторника". По мнению главы США, политические консультанты "прокатили" Блумберга с 700 миллионами долларов.

Он получил псевдоним Мини-Майк и полное разрушение своей репутации написал Трамп

В адрес еще одного оппонента - Элизабет Уоррен также опубликован твит. Ее Трамп назвал второй неудачницей дня и посоветовал пойти и выпить холодного пива вместе с супругом.

Ранее Fox News: Сандерс выигрывает праймериз демократов в Техасе.

Фото: Twitter/realDonaldTrump

Видео: YouTube/The White House