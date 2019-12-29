Fox News: Сандерс выигрывает праймериз демократов в Техасе

Политику покорились еще три штата. Его сопернику Байдену - восемь.

Fox News: Берни Сандерс сохраняет лидерство на праймериз в Техасе. По итогам обработки голосов в Техасе кандидат от демократов набирает 50% голосов. Сейчас Сандерс удерживает около 28,5% голосов (335 тысяч). При этом экс-вице-президент Джо Байден укрепил свою позицию с 22% до 26,6%. Майкл Блумберг (бывший мэр Нью-ЙОрка) потерял 2% голосов. Сенатор Элизабет Уоррен потеряла 1% и получает 12,2%.

Напомним, что кандидаты с менее чем 15% не получат делегатов для участия в партийном съезде. От Техаса в нем должны принять участие 228 политических представителей.

Ранее в СИ опубликованы прогнозы, согласно которому Джо Байден выиграл в Виргинии, Северной Каролине, Теннеси, Оклахоме, Миннесоте, Массачусетсе, Арканзасе и Алабаме. Берни Сандерс лидирует в Вермонте, Колорадо и Калифорнии. Партийные первичные выборы проводятся во вторник в 14 штатах.

Ранее Пит Буттиджич вышел из президентской гонки в США.

