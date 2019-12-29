Об этом демократ объявит в Саут-Бенде.

Пит Буттиджич вышел из президентской гонки в США. Об этом сообщили журналисты из The New York Times. По данным издания, демократ принял данное решение самостоятельно.

Это произошло после поражения кандидата во время праймериз в Южной Каролине. Политик хотел поехать в Даллас, но изменил маршрут и вернулся в Саут-Бенд. Именно там он объявит о своем выходе из гонки на место главы государства. Отмечается, что ему удалось победить в Айове, а в Нью-Гэмпшире - занять второе место.

Ранее Буттиджич занимал пост мэра города Саут-Бенд в штате Индиана.

Берни Сандерс выиграл демократические праймериз в Неваде.

Видео: YouTube/The Late Show with Stephen Colbert, TheEllenShow, CBS News