Берни Сандерс выиграл демократические праймериз в Неваде

Второе место занял Джо Байден.

Стали известны результаты предварительных выборов на выдвижение в кандидаты на пост президента США от Демократической партии в штате Невада. На кокусах победу одержал сенатор от штата Вирджиния Берни Сандерс. За него проголосовали 46,6% участников кокусов. Второе место с 19% голсов занял Джо Байден, за ним – Пит Буттиджич (15,4% голосов), далее идет Элизабет Уоррен.

Ранее сенатор от штата Вирждиния выиграл предварительные выборы Демократической партии на позицию кандидата в президенты США в штате Нью-Гэмпшир. Берни Сандерс получил поддержку 26,1% избирателей. Праймариз является первичными выборами от демократической партии.

Также кандидат на номинацию от партии демократов США Берни Сандерс ответил на публикации, в которых американские СМИ предрекают ему победу на президентских выборах из-за "заинтересованности России". Сандерс заявил, что не нуждается в подобной помощи.