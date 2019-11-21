Берни Сандерс посоветовал Москве держаться подальше от выборов в США

В прессе появилось специальное заявление кандидата на номинацию от Демократической партии США.

Кандидат на номинацию от партии демократов США Берни Сандерс ответил на публикации, в которых американские СМИ предрекают ему победу на президентских выборах из-за "заинтересованности России".

Сандерс заявил, что не нуждается в подобной помощи. Также он призвал Россию и президента страны Владимира Путина "держаться подальше" от выборов. Кандидат от демократов отметил, что он "решительно против" попыток вмешательства от любой "иностранной державы".

Ранее мы сообщали о том, что сенатор от штата Вирждиния получил поддержку 26,1% избирателей на праймериз в Нью-Гэмпшире. Праймариз является первичными выборами от демократической партии кандидата на предстоящих президентских выборах.