  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:55
78
lesjasap
Код вставки плеера

NBC: Сандерс побеждает на праймериз в Нью-Гэмпшире после подсчета 86% бюллетеней

0 0

Джо Байден находится только на пятой позиции.

NBC: Бенни Сандерс побеждает на праймериз в Нью-Гэмпшире после подсчета 86% бюллетеней. Сенатор от штата Вирждиния получил поддержку  26,1% избирателей. Праймариз является первичными выборами от демократической партии.

Ближайшим конкурентом политика является бывший мэр Саут-Бенда Пит Буттеджадж (24,3%). Третью строчку занимает кандидат  от Миннесоты Эми Клобушар (19,9%). На четвертой позиции расположилась сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (9,4%).

Бывший вице-президент Джо Байден находится на пятом месте с 8,4% голосов. Ранее он считался лидером в предвыборной гонке у демократов

Ранее против Трампа. В американской президентской гонке – новый участник.

Теги: бенни сандерс, выборы, нью-гемпшир, сша
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии