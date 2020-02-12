NBC: Сандерс побеждает на праймериз в Нью-Гэмпшире после подсчета 86% бюллетеней

Джо Байден находится только на пятой позиции.

NBC: Бенни Сандерс побеждает на праймериз в Нью-Гэмпшире после подсчета 86% бюллетеней. Сенатор от штата Вирждиния получил поддержку 26,1% избирателей. Праймариз является первичными выборами от демократической партии.

Ближайшим конкурентом политика является бывший мэр Саут-Бенда Пит Буттеджадж (24,3%). Третью строчку занимает кандидат от Миннесоты Эми Клобушар (19,9%). На четвертой позиции расположилась сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен (9,4%).

Бывший вице-президент Джо Байден находится на пятом месте с 8,4% голосов. Ранее он считался лидером в предвыборной гонке у демократов

Ранее против Трампа. В американской президентской гонке – новый участник.