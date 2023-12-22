Захарова: в словах Клинтон о Путине чувствуется зацикленность

В Москве оценили постоянно обращение американки к образу Владимира Путина.

Последние высказывания бывшего американского государственного секретаря Хиллари Клинтон о российском президенте Владимире Путине производят впечатление зацикленности. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. В МИД РФ уточнили, что иностранка активизировалась по теме, так как сейчас выступает со всем, связанным с главой РФ. Дипломат отметила, что Клинтон регулярно пишет о политике из Москвы, вспоминает встречи с ним. По словам Захаровой, самым удивительным в этой истории является тот факт, что теперь и супруг Хиллари Клинтон начинает обращаться к воспоминаниям о Путине.

Является, мне кажется, чем-то глубоко личным. Она десятилетиями пишет о Владимире Путине книги. Я понимаю, возможно, это трудности ее личной жизни к этому подталкивают, и вот она нашла некий образ, который ее вдохновляет. Я все понимаю. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что Хиллари Клинтон на своей странице в социальной сети X обвинила американских граждан, поддерживающих экс-лидера Белого дома Дональда Трампа, в симпатии к Владимиру Путину.

Захарова: Россия будет реагировать на конкретные шаги Швеции в рамках НАТО.

Фото и видео: Вконтакте / Sputnik Радио